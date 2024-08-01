В возвращении Гершковича и Уилана в США увидели «свидетельство силы Трампа»

Сенатор США от Республиканской партии, кандидат в вице-президенты страны Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что страх перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом побудил Россию согласиться на обмен заключенными и возвращение американцев на родину. Его слова приводит CNN.

В беседе с телеканалом он назвал обмен между Россией и Западом «отличной новостью».

«Но мы должны спросить себя: почему они возвращаются домой? И я думаю, это потому, что плохие парни по всему миру понимают, что Дональд Трамп вот-вот вернется к власти, поэтому они наводят порядок. Это хорошо, и я думаю, это свидетельство силы Дональда Трампа», — сказал Вэнс.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и Западом в Анкаре. По данным телеканала NTV, уже обменяны 26 человек. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. «Газета.Ru» следит за обменом в режиме онлайн.

Ранее в США оценили обмен заключенными между Россией и странами Запада.