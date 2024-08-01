Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих кадровых перестановках в правительстве страны. Это обращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Готовятся кадровые решения на правительственном уровне», — написал он, не раскрыв подробности новых назначений.

В середине июля обозреватели газеты The New York Times сделали вывод о кризисе украинских властей из-за военного положения. Авторы публикации выразили уверенность, что в Раде царит хаос. При этом они отмечают, что, согласно конституции, у парламента больше полномочий, чем у президента.

До этого издание «Украинская правда» («УП»), ссылаясь на источник из команды президента, писала, что президент Зеленский планирует уволить премьер-министра страны Дениса Шмыгаля из-за отсутствия инициатив по управлению государством.

5 июля депутат Верховной рады Федор Вениславский предрек, что, если Шмыгаль уйдет в отставку, это приведет к отставке всего состава кабинета министров.

Ранее экс-депутат Рады описал сценарий смены власти на Украине.