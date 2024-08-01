«Войдет в историю»: в СПЧ оценили крупнейший обмен заключенными между Россией и Западом

Крупнейший обмен заключенными между Россией, США и Германией войдет в историю, считает член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. В беседе с «Газетой.Ru» правозащитница заявила, что в условиях напряженной международной обстановки такой обмен может говорить о позитивных перспективах в отношениях между Россией и странами Запада.

«Очень радостно, что такой обмен состоялся. Речь о том, что стоит за этим, и о тех перспективах, которые он открывает. Обмен действительно очень масштабный и необычный, он войдет в историю. Потому что участвовало много стран. Результатом этого обмена были какие-то невероятно сложные договоренности. Россия здесь показала совершенно цивилизованную способность и готовность к этим сложным международным переговорам в такое непростое время. И это в целом говорит про какой-то позитив в международных отношениях, как мне кажется», — сказала Меркачева.

Член СПЧ отметила, что самым интересным аспектом состоявшегося обмена стала передача за рубеж заключенных россиян. Такое практиковалось и ранее, но было «скорее исключением, чем правилом».

«Сам по себе обмен — это гуманитарная миссия, абсолютное общественное благо без всяких «но». Люди на свободе. И в любом обмене всем участвующим юрисдикциям позволяется сохранить свое лицо и не отказываться от своих принципов. Каждая страна говорит, что она и своих не бросает, и считает, что гуманитарная миссия важнее всего остального. Момент, который касается передачи россиян, самый интересный. Потому что когда просто меняют иностранцев на россиян — тут все ясно и понятно, какими бы сложными ни были переговоры. Но когда россиян меняют… Такая практика на самом деле была, мы знаем историю с ученым Сутягиным, который отбывал срок за госизмену, но потом его предложили в рамках обмена отправить в другую страну. В советские годы это было вообще если не нормой, то практиковалось. Антисоветчиков отдавали за рубеж, там их принимали», — объяснила Меркачева.

Правозащитница подчеркнула, что в случае некоторых заключенных россиян речь шла не только об их свободе, но и о жизни. Поэтому разговоры о том, что они «променяли родину», неуместны, считает Меркачева.

«Сейчас [на Западе] готовы принять тех людей, которые с учетом новых реалий не смогли найти своего места и получили большие сроки. Не потому что они кого-то убили, зарезали, а именно потому, что у них есть определенная позиция, которая сейчас в новое время подпадает под уголовное преследование. Любая свобода лучше, чем несвобода. Хуже тюрьмы, на мой взгляд, ничего не может быть. Разговоры про то, что они променяли родину… Свобода и жизнь важнее чего бы то ни было. Возможно, речь действительно шла не только об их свободе, но и жизни. Если мы берем Сашу Скочиленко, то с ее тяжелым заболеванием мы не знаем, сколько бы она вообще еще протянула. Если мы берем других заключенных, там тоже есть [люди] с тяжелейшими недугами. И есть люди в возрасте, такие, как [Олег] Орлов», — заключила она.

1 августа Россия и Запад провели крупнейший обмен заключенными в Анкаре. По информации турецкой разведки, в обмене участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

Американские власти подтвердили обмен, заявив, что Россия освободила 16 человек, среди которых были журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, журналистка Алсу Курмашева и публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом). СМИ сообщают, что в рамках сделки Россия также передала Западу Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) и немца Рико Кригера, осужденного в Белоруссии.

В Россию должны вернуться Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж.

В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин подписал указы о помиловании заключенных, которые участвовали в обмене. В списке — Пол Уилан, Кевин Лик, Эван Гершкович, Демури Воронин, Владимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, Лилия Чанышева, Вадим Останин, Ксения Фадеева, Саша Скочиленко, Илья Яшин, Андрей Пивоваров и Олег Орлов (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее в Германии прокомментировали обмен заключенными с Россией.