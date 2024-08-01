Жена Андрея Пивоварова подтвердила его освобождение

Приговоренный к четырем годам колонии бывший директор «Открытой России» (организация признана в РФ нежелательной) Андрей Пивоваров был освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада. Информацию подтвердила его жена Татьяна Усманова в соцсети X.

«Я только что 10 минут говорила с Андреем. Он в порядке! Рядом с ним Володя Кара-Мурза и Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом). Все здоровы. Господи, какое это счастье», — написала она.

15 июля 2022 года Ленинский районный суд Краснодара приговорил Пивоварова к четырем годам колонии и запретил ему заниматься политической деятельностью на восемь лет.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и Западом в Анкаре. По данным телеканала NTV, уже обменяны 26 человек. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Все подробности и актуальная информация по обмену — в материале «Газеты.Ru».

Ранее группа поддержки художницы Скочиленко подтвердила ее обмен.