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Медведев прокомментировал обмен заключенными между РФ и странами Запада

Медведев об обмене заключенными: хочется, чтобы предатели РФ «сгнили в застенке»

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев хочет, чтобы предатели России «сгнили в застенке», но, по его словам, полезнее обменять их на граждан, работавших на страну. Свое мнение он высказал Telegram-канале.

«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас», — написал он.

Экс-президент РФ предположил, что предатели теперь будут подбирать новые имена и маскироваться «под программой защиты свидетелей».

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей.

Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян, предположительно, — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что обмен заключенными может «открыть новую страницу для всего мира».

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