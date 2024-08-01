Президент Украины Владимир Зеленский стал чаще говорить о возможности переговоров с Россией, так как население страны и бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устали от боевых действий. Об этом рассказала журналистка французского телеканала LCI, побывавшая на Украине.

«Уже несколько месяцев среди украинцев, живущих недалеко от фронта, слышны разговоры о необходимости переговоров», — сказала она.

По ее словам, люди говорят, что хотят мира.

«Раньше мы такого не слышали», — отметила журналистка.

Юрель отметила, что украинские военные начали понимать, что им не удастся вернуть потерянные территории и одолеть Вооруженные силы РФ на поле боя.

«Нужно договариваться, потому что наши потери огромны», — сказали ей украинские военные.

31 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если представители России не примут участие во второй конференции по Украине, то она не принесет никаких результатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что устраивающей РФ повестки дня по украинскому урегулированию пока не было высказано, поэтому участие в саммитах бессмысленно.

Ранее Песков заявил о нежелании Запада вникать в юридические нюансы переговоров по Украине.