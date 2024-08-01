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РФ планирует провести заседание в СБ ООН из-за решения США по F-16

РФ планирует провести заседание в СБ ООН из-за решения оснастить F-16 ракетами

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Czarek Sokolowski/AP

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва планирует провести заседание в Совбезе ООН из-за решения США оснастить отправляемые на Украину истребители F-16 ракетами. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что мы в августе такое заседание обязательно проведем. Здесь нет какой-то срочности, потому что информация поступает и уточняется каждый день, к нему надо хорошо подготовиться», — сказал он.

По его словам, российская сторона отвечает Западу на запросы заседаний по Украине.

«Они запросят заседание, и мы на него ответим и обязательно эту тему мы поднимем», — отметил Полянский.

До этого сообщалось, что большинство переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16 будут базироваться в Европе. По словам военного эксперта, на территории Украины будет находиться небольшое число самолетов. Основная часть техники вместе со вспомогательным персоналом расположат вне пределов страны. В это число войдет техника для обучения и машины, обеспечивающие стратегический резерв.

Ранее в Британии предположили, что «Путину понравится» картина уничтоженных F-16 на Украине.

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