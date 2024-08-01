В постпредстве РФ раскрыли, кто мешает ООН потребовать прекращения огня на Ближнем Востоке

Эгоистические соображения американских властей мешают СБ ООН потребовать немедленного прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский, слова которого передает ТАСС.

До этого в постпредстве обратили внимание, что Россия решительно осуждает ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и считает это «провокационной атакой», чтобы вовлечь Иран в региональную конфронтацию.

Хании не стало в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Ханию и одного из его телохранителей не удалось спасти после того, как их тегеранская резиденция подверглась нападению.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.