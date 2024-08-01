В Кремле заявили, что могут прокомментировать обмен заключенных уже сегодня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль прокомментирует обмен заключенными между РФ и странами Запада в свое время, возможно сегодня. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на радио «КП»

«Мы прокомментируем в свое время. Надеюсь, что сегодня», — сказал Песков в интервью «Комсомольской правде».

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и Западом в Анкаре. По данным телеканала NTV, уже обменяны 26 человек. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. «Газета.Ru» следит за обменом в режиме онлайн.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал обмен заключенными между Россией и странами Запада в нынешних геополитических обстоятельствах позитивным знаком.

Ранее турецкие СМИ раскрыли, куда отправятся обменянные между РФ и США заключенные.