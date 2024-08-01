В СПЧ объяснили аресты в Минобороны России наведением порядка

Аресты сотрудников Минобороны РФ связаны с тем, что новый руководитель ведомства Андрей Белоусов стремится навести в нем порядок, считает глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. Именно с этой целью его назначили министром как независимое лицо, заявил он в беседе с НСН.

Напомним, СК РФ попросил арестовать руководителя «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищениях в особо крупном размере. До этого был арестован Сергей Сухов, экс-начальник филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Центральному военному округу». Работу компании курировал также арестованный замминистра обороны Тимур Иванов. По мнению Кабанова, у Белоусова наведение порядка было главной задачей при вступлении в должность.

«За последнее десятилетие в Минобороны была сформирована огромная система злоупотреблений. <…> Президент поставил новое независимое лицо. Я уверен, что это не последние уголовные дела по этому ведомству», – отметил член СПЧ.

Кабанов подчеркнул, что Минобороны – это подотчетное ведомство, однако проверять его сложнее, чем другие отрасли. По его мнению, на этом работа по наведению порядка не остановится – поверки могут затронуть и экс-министра обороны Сергей Шойгу.

«Вопросы к Шойгу будут, и они будут заданы», – заключил Кабанов.

Напомним, Павлов является фигурантом дела о хищениях бюджетных средств при исполнении госконтрактов в АО «Военторг» для нужд Минобороны.

Ранее защита обжаловала арест экс-гендиректора ВСК Минобороны.