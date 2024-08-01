Стали известны планы КНДР на случай возвращения Трампа в Белый дом

КНДР планирует возобновить переговоры по ядерному оружию с Соединенными Штатами в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сбежавшего из Северной Кореи дипломата.

По словам собеседника агентства, Пхеньян будет стремиться возобновить переговоры по ядерной проблематике, если Дональд Трамп победит на предстоящих выборах. В настоящий момент Северная Корея работает над стратегией переговоров.

Он уточнил, что позиция будет включать «снятие санкций с программ вооружения, снятие статуса государства-спонсора терроризма и получение экономической помощи».

До этого экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления на съезде Республиканской партии в Милуоки заявил, что в случае своего переизбрания на пост президента Соединенных Штатов намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее в США сравнили Трампа с Ким Чен Ыном.