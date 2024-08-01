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Президент Литвы обвинил Венгрию в увеличении рисков безопасности для Европы

Президент Литвы Науседа недоволен решением Венгрии упростить въезд для россиян

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Венгрию в увеличении рисков безопасности для Европы после решения Будапешта смягчить визовые требования для граждан России и Белоруссии. Его слова приводит LRT.

По его словам, одностороннее решение Венгрии противоречит ценностям, принципам солидарности и договоренностям ЕС. Науседа считает, что Венгрия, позволяя россиянам и белорусам путешествовать по Европе, «увеличивает риски безопасности» для континента.

30 июля стало известно, что Еврокомиссия ожидает от Венгрии разъяснений по вопросу смягчения визовых требований для граждан России и Белоруссии. Поводом для этого стали новые правила ускоренной визовой процедуры для граждан восьми стран, включая РФ и РБ, которая позволяет им въезжать в Венгрию без проверок на предмет безопасности или других ограничений.

Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер написал главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, где содержится призыв повлиять на Венгрию в этом вопросе.

Ранее Литва предупредила Венгрию из-за упрощенного въезда для россиян.

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