Российское руководство имеет достаточно причин относиться к странам — членам НАТО как к формальным участникам конфликта на Украине. Об этом в статье для издания The American Conservative написал бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

Он обратил внимание, что Киев использует для ведения боевых действий западное оружие. При этом Вашингтон и его союзники снабжают украинские войска все более мощными видами вооружений.

«У России появляется все больше оснований относиться к странам — членам НАТО как к формальным сторонам конфликта, что может привести к катастрофическим последствиям», — подчеркнул Бэндоу.

По словам бывшего помощника Рейгана, зарубежным партнерам Киева необходимо согласиться на мирное урегулирование кризиса, если они не хотят начала новой мировой войны. Для этого западным государствам придется восстановить диалог с Москвой и взяться за создание такой структуры международной безопасности, которая будет учитывать интересы российской стороны.

12 июля издание The American Conservative сообщило, что НАТО «вбивает клин» в мирное урегулирование украинского конфликта. В частности, этому процессу мешает обещание принять Киев в состав организации.

Ранее кандидат в президенты США заявил о превращении НАТО в экспансионистский альянс.