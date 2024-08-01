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Песков предложил представителям ЮНЕСКО восхититься Херсонесом

Песков: представители ЮНЕСКО смогут приехать в Крым и восхититься Херсонесом

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил представителям ЮНЕСКО посетить Крым и посмотреть своими глазами на Херсонес Таврический. Так он прокомментировал желание министерства культуры Украины включить Херсонес Таврический в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой разрушения.

«Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО смогут приехать в Крым, в Херсонес Таврический и восхититься тем, каким он стал», — сказал он.

30 июля сообщалось, что в прибрежной части Севастополя, у археологического заповедника Херсонес Таврический, открыли музейный комплекс «Новый Херсонес». На территории размером 24 гектара с 2022 года построены 30 объектов, которые воссоздали целый византийский город. В прошлом здесь был античный полис.

«Новый Херсонес» включает три музея. Первый посвящен христианству, второй — античности и Византии, третий — Крыму и Новороссии. Проход на территорию бесплатный по предварительной регистрации.

Ранее Путин счел Херсонес сакральным местом для России.

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