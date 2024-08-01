Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника посольства РФ

Министерство иностранных дел Молдавии объявило персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Кишиневе, предполагается, что им может быть военный атташе. Об этом сообщается в Telegram-канале KP.MD.

«МИД Молдовы объявил одного сотрудника посольства России персоной нон грата», - говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что посол РФ в Молдавии Олег Васнецов был вызван в молдавский МИД по «делу о шпионаже».

Спикер законодательного органа республики Игорь Гросу заявлял, что молдавские парламентарии собираются усилить возможности службы информации и безопасности государства для противостояния «российской агентуре».

Ранее аэропорт Кишинева приостановил работу из-за сообщения о бомбе.