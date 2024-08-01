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Российского посла вызвали в МИД Молдавии по «делу о шпионаже»

KP.MD: посла РФ в Молдавии вызвали в молдавский МИД по «делу о шпионаже»

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РИА Новости

Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов вызван в молдавский МИД по «делу о шпионаже». С таким утверждением выступил Telegram-канал KP.MD.

«Посла России в Молдове вызвали в МИД по «делу о шпионаже»», — говорится в сообщении канала.

Подробностей прибытия российского посла в министерство иностранных дел Молдавии не приводится.

До этого спикер законодательного органа республики Игорь Гросу заявлял, что молдавские парламентарии собираются усилить возможности службы информации и безопасности государства для противостояния «российской агентуре».

Как указывал спикер парламента Молдавии, помимо этого, депутаты собираются представить законопроект, который будет связан с «предательством родины». Соответствующую инициативу Гросу пообещал после того, как раскритиковал представителей оппозиционной Соцпартии за отказ от осуждения российской военной спецоперации на Украине.

Ранее в молдавский парламент нагрянули силовики.

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