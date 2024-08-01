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Медведчук предсказал крах западных политиков, финансирующих Зеленского

Медведчук выразил уверенность, что Зеленский потопит своих западных спонсоров

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Руководитель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук предупредил, что президент страны Владимир Зеленский в конце концов «потопит» финансирующих его западных политиков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, действующий президент США Джо Байден уже поплатился за неправильный расчет. Речь идет о его политической карьере, так как в июле американский лидер заявил о выходе из предвыборной гонки.

«Все, кто спонсирует Зеленского, имеют большие проблемы с рейтингами в своих странах: [президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер Германии Олаф] Шольц, [бывший премьер-министр Великобритании Риши] Сунак, [глава правительства Чехии Петр] Фиала, [исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александер] де Кроо», — сказал Медведчук.

Он добавил, что в будущем украинский лидер «потопит» еще больше западных политиков. В том числе это касается нынешнего вице-президента США Камалы Харрис, которая может стать кандидатом в главы государства от Демократической партии.

1 августа руководитель движения «Другая Украина» сообщил, что внутри страны у Зеленского имеются три основных спонсора. Эту роль на себя взяли предприниматели Виктор Пинчук, Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ.

Ранее в МИД РФ назвали Зеленского мастером пиара и шоу-бизнеса.

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