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Маск задался вопросом о состоянии здоровья Байдена

Маск задался вопросом, куда в последнее время пропал Байден и жив ли он

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Kevin Lamarque/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск задался вопросом, где сейчас находится президент США Джо Байден и все ли с ним в порядке. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

Один из пользователей платформы обратил внимание, что глава государства стал крайне редко появляться на публике. Он поинтересовался у подписчиков, жив ли нынешний хозяин Белого дома.

В результате на запись отреагировал сам владелец X. Маск оставил в комментариях эмодзи с человеком, пожимающим плечами.

21 июня Байден сообщил, что решил отказаться от участия в ноябрьских выборах президента. После этого политик сократил число своих появлений на публике.

Эта ситуация заинтересовала журналистов. 31 июля во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер корреспонденты попросили ее прокомментировать ситуацию. Однако представитель администрации США заявила, что глава государства продолжает исполнять свои обязанности и намерен до конца недели принять участие в публичном мероприятии.

Ранее выход Байдена из президентской гонки связали с переворотом в Демократической партии.

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