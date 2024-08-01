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В США назвали причину проведения ядерных учений в России

Макгрегор назвал ядерные учения России ответом на поставку F-16 Киеву

Третий этап учений нестратегических ядерных сил РФ может быть ответом на поставку Западом американских истребителей F-16 в распоряжение ВСУ. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Действие: первые произведенные американцами истребители F-16 прибыли на Украину… Ответ: Россия начинает третий этап учения нестратегических ядерных сил», — написал он.

До этого The Daily Telegraph писала, что в ВСУ уже задействовали истребители F-16 как средство противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером 31 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не намерены официально подтверждать поступление с Запада истребителей F-16.

При этом бывший летчик военно-воздушных сил Франции Ксавье Тительман заявлял, что на Украине из поставленных Западом самолетов F-16 могут быть созданы две авиационные группы.

Ранее на Западе рассказали, что случится с F-16 на Украине.

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