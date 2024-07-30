Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для издания InfoBRICS заявил, что истребители F-16, которые получит Украина, станут трофеями на российских парадах.

«F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams: они станут легкой целью для российских сил и будут военными трофеями на парадах», — пишет Лейрос.

Он добавил, что российские военные готовятся к появлению истребителей в зоне СВО и назначают награды за их уничтожение.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что реализация поставок американских истребителей F-16 Вооруженным силам Украины не изменит текущей ситуации на поле боя.

24 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что даже если истребители F-16 поступят украинской армии, они все равно не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.