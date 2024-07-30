Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали, что случится с F-16 на Украине

InfoBRICS: поставленные Украине F-16 станут военными трофеями на парадах России

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для издания InfoBRICS заявил, что истребители F-16, которые получит Украина, станут трофеями на российских парадах.

«F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams: они станут легкой целью для российских сил и будут военными трофеями на парадах», — пишет Лейрос.

Он добавил, что российские военные готовятся к появлению истребителей в зоне СВО и назначают награды за их уничтожение.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что реализация поставок американских истребителей F-16 Вооруженным силам Украины не изменит текущей ситуации на поле боя.

24 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что даже если истребители F-16 поступят украинской армии, они все равно не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами