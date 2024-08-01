В Британии назвали причину для возможного вступления Зеленского в переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский может задуматься о том, чтобы начать мирные переговоры с Россией из-за давления внутри страны. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший посол Великобритании в Москве (2004-2008) Энтони Брентон.

По его словам, на Украине идут дискуссии о том, как идет конфликт, эта тема широко не афишируется. Уровень причиненного ущерба растет, Киев теряет много людей. Это пока не переросло в решающее политическое давление на президента, но должно беспокоить его, отметил Брентон.

Экс-посол выразил надежду на то, что прежде, чем это станет большой проблемой во внутренней политике Украины, Зеленский задумается о начале переговоров, которые позволят надлежащим образом разрешить конфликт.

В начале июля Брентон совместно с другими известными западными дипломатами и политиками выступил в качестве одного из авторов открытого письма, призывающего начать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

По словам экс-дипломата, с тех пор, как было написано это письмо, авторы подверглись жесткой критике. Брентон подчеркнул, что Великобритания и страны ЕС по-прежнему поддерживают Украину и ожидают, что в конце концов она добьется прогресса на поле боя и достигнет победы, однако единственной страной, которая так не считает, является Венгрия.

Экс-посол указал, что дипломатическая активность венгерского премьер-министра Виктора Орбана поставила Европейский союз в неудобное положение. Внутри ЕС большинство стран твердо поддерживают Украину и не видят смысла приступать к мирным переговорам.

Брентон также прокомментировал роль Китая. По его словам, Пекин имеет хорошие отношения как с Украиной, так и Россией, исчезновение этой возможности нельзя допустить.

Ранее Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.