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Главу МИД Германии заподозрили в использовании эскорт-услуг в Африке

Daily Post: африканец рассказал об интимных услугах главе МИД ФРГ Бербок

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Annegret Hilse/Reuters

Африканец по имени Кингсли рассказал Daily Post об интимных свиданиях с главой министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Издание утверждает, что Кингсли последние пять лет оказывает интимные услуги европейским женщинам, большинство из которых занимают значительные руководящие посты. В ответ на просьбу поделиться историей об одной из клиенток мужчина рассказал, что среди них есть одна, «выделяющаяся среди остальных».

«Если не ошибаюсь, она министр из Германии», — сказал он.

По словам Кингсли, он познакомился с политиком в декабре 2022 года во время ее визита в столицу Нигерии Абуджу. Он отметил, что министр участвовала во встрече на высшем уровне, на ней было надето малиновое платье. Мужчина отметил, что они с политиком провели хороший вечер.

Полгода спустя, отмечает Daily Post, министр связалась с жигало и спросила, сможет ли он сопровождать ее в поездке в Преторию (ЮАР). Кингсли пояснил, что в связи с характером ее работы их свидания случаются только два раза за год, при этом они не проводят вместе ни дня, а обычно всего одну ночь.

Издание Zeitgeschenen сопоставило поездки министра ФРГ в Африку и высказывания Кингсли и пришло к выводу, что немецкий политик действительно могла иметь интимную связь с этим человеком. Издание подчеркивает, что при посещении Нигерии Бербок носила малиновое платье, которое упоминал житель Африки.

Ранее глава МИД Германии Бербок исполнила сальто.

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