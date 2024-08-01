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В Эстонии РПЦ лишили права на льготную парковку

kp.ru: в Таллине представителей РПЦ лишили скидки на парковку

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Depositphotos

В Таллине представителей Русской православной церкви (РПЦ) лишили скидки на парковку автомобилей. Об этом сообщает kp.ru.

Помимо этого, в эстонской столице демонтировали дорожные знаки, резервирующие парковочные места для канцелярии митрополита. Заместитель мэра города Кристьян Ярван объяснил этот шаг политическими мотивами. По его словам, местные власти не должны предоставлять никаких привилегий российским организациям, «поддерживающим конфликт» на Украине.

В апреле стало известно, что министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс намерен предложить местному парламенту признать Русскую православную церковь террористической организацией. Министр заявил, что это не повлияет на прихожан Эстонской православной церкви, храмы не закроют, но связи с Москвой будут разорваны.

В мае тот же Ляэнеметс заявил, что в Эстонии необходимо признать деятельность патриарха Кирилла еретической. Он заявил, что ожидает этого шага от представителей Эстонской православной церкви.

Эстонская православная церковь Московского патриархата получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой о независимости), которую ЭПЦ выдал глава Русской православной церкви (РПЦ) Алексий II в 1993 году.

Ранее глава МВД Эстонии угрожал закрыть подчиненные РПЦ приходы.

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