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Немецко-финский бизнесмен предрек «финансовую могилу» для США

Ким Дотком: война на Ближнем Востоке станет финансовой могилой для США

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Война на Ближнем Востоке станет финансовой могилой для «американской империи». Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«Еще одна война на Ближнем Востоке — это то, что правительство США не может себе позволить. Она превратится в прокси-войну с Россией и Китаем и станет могилой для американской империи», — написал он, отвечая на сообщение председателя партии «Единая Россия» и зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

До этого Медведев заявил, что полномасштабная война на Ближнем Востоке является единственным путем к шаткому миру в регионе.

До этого журналист телеканала Sky News Джон Спаркс заявил, что ликвидация лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ходе израильского налета рискует привести к «масштабной эскалации» и повлиять на параметры конфликта на Ближнем Востоке, который до сих пор был локализован в Газе и на ливанской границе.

Хания был ликвидирован в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

Ранее постпред Ирана при ООН заявил о причастности США к ликвидации лидера ХАМАС.

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