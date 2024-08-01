Вынесение приговора по обвинению Трампа в мошенничестве отложено до сентября

Вынесение судебного приговора Дональду Трампу по делу о мошенничестве в бизнесе отложено до сентября, если вообще состоится. Об этом сообщает CNN.

Такое решение суд Нью-Йорка вынес после вердикта Верховного суда США о наличии у Трампа президентского иммунитета.

«Задержка с вынесением приговора означает, что бывший президент, скорее всего, избежит какого-либо конкретного наказания», — говорится в публикации.

Перед этим ожидалось, что приговор по делу огласят 11 июля. Однако теперь судья Хуан Мерчан заявил, что приговор бывшему президенту будет вынесен 18 сентября, «если в этом все еще будет необходимость».

1 июля Верховный суд США постановил, что бывший президент страны Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

Решение распространяется и на других бывших президентов страны. Полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на их действия в рамках «конституционных полномочий». В рамках должностных полномочий они обладают «вероятным иммунитетом».

Ранее сообщалось, что через реформу Верховного суда Байден планирует лишить судебного иммунитета экс-президентов США.