В ООН заявили о причастности США к ликвидации лидера ХАМАС

Ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не произошла бы без поддержки Израиля со стороны разведки Соединенных Штатов. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Ирвани, слова которого передает РИА Новости.

«Данное деяние не было бы совершено без разрешения, без разведподдержки США», — заявил он.

До этого постоянный председатель РФ при ООН Михаил Полянский заявил, что Россия решительно осуждает ликвидацию Исмаила Хании.

Хания был ликвидирован в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трех его сыновей не стало при ударе Израиля по сектору Газа.

ХАМАС подтвердил ликвидацию главы политбюро. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, а результаты расследования объявят позже.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

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