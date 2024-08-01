На Кипре потребовали не пускать на остров корабль с топливом для ВВС Израиля

Влиятельная оппозиционная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ) обратилась к правительству страны с призывом запретить заход в порты острова танкера Overseas Santorini, который доставляет из США горючее для израильских боевых самолетов. Об этом говорится в опубликованном на сайте партии официальном заявлении.

АКЭЛ назвала действия Израиля геноцидом палестинцев и обвинила Запад в соучастии в преступлениях еврейского государства. Она призвала правительство Кипра гарантировать, что танкеру Overseas Santorini не будет предоставлено никакого обслуживания, дозаправки или швартовки на острове.

АКЭЛ считает, что любое приближение танкера к берегам Кипра подвергает страну очень серьезным рискам.

До этого командующий Военно-воздушными силами Израиля генерал-майор Томер Бар заявил, что для израильской авиации страны не существует недосягаемых целей.

Ранее в ООН выразили крайнюю обеспокоенность в связи с ударом Израиля по Бейруту.