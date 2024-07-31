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Байден не отошел от дел и продолжает исполнять обязанности президента

Белый дом: Байден продолжает исполнять обязанности президента

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Tom Brenner/Reuters

После выхода из выборной гонки президент США Джо Байден продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

«Президент твердо намерен продолжать работу, которую он вел на протяжении трех с половиной лет совместно с вице-президентом [Камалой Харрис]», — сказала она на регулярном брифинге для СМИ.

Уточнения понадобились после вопроса одного из журналистов, который отметил, что активность Байдена после снятия с выборов заметно снизилась, в результате чего «создается впечатление, что он прекратил управлять страной».

В ответ Жан-Пьер перечислила поездки, которые совершал Байден в недавнее время. Кроме того, она заявила, что накануне президент «весь день обсуждал реформу Верховного суда, которую хотят видеть большинство американцев».

По словам Жан-Пьер, Байден вновь появится на публике к концу недели.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее Байден предложил лишить экс-президентов США иммунитета от суда.

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Выборы в США — 2024
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