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Банкир рассказал, почему страны Африки хотят вступить в БРИКС

Банкир Денья: страны Африки хотят в БРИКС ради ухода от диктата колонизаторов

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Росконгресс

Страны Африки стремятся вступить в БРИКС, чтобы уйти от диктата бывших колонизаторов. Такое мнение выразил старший исполнительный вице-президент Afreximbank Group Денис Денья, слова которого передает ТАСС.

Он отметил, что африканские страны давно считают, что сложившаяся в мире политическая и финансово-экономическая система была сформирована еще до их появления на карте мира и не соответствует их устремлениям. В БРИКС, как отметил Денья, страны Африки видят новую систему отношений, которая может отвечать их пожеланиям. Это модель, в которой экс-колонизаторы не будут играть определяющей роли, заявил банкир.

29 июля глава Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая заявил, что БРИКС является механизмом, который позволяет грамотно преодолевать существующие между странами — членами объединения разногласия и противоречия. Он также заявил, что открытый конфликт между Западом и частью незападного мира вызвал интерес многих стран к БРИКС. Он отметил, что уже около 30 стран мира хотят вступить в альянс, который должен стать «площадкой для создания новой глобальной политико-экономической системы».

Ранее сообщалось, что Сальвадор может обратиться с просьбой принять страну в БРИКС.

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