США отвергают участие в убийстве лидера ХАМАС

Соединенные Штаты не знали о планах Израиля убить лидера ХАМАС Исмаила Ханию, который погиб в результате теракта в Тегеране. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Нет <…>. Позвольте мне уточнить, я не могу подтвердить сообщения, поступающие из Тегерана. Я видел заявление, которое распространило ХАМАС. Я не могу подтвердить или уточнить. У нас нет независимого подтверждения», — заявил Кирби.

Также представитель Белого дома добавил, что в Вашингтоне уверены в том, что возможность мирного урегулирования ситуации в секторе Газа все еще существует.

До этого заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что сделка по прекращению огня в секторе Газа все еще возможна, несмотря на убийство главы палестинской радикальной организации ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее в Кремле осудили атаку на лидера ХАМАС Исмаила Хании.