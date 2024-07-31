Зеленский не знает, как разговаривать с Трампом

Власти Украины пока не имеют представления о том, как строить диалог с администрацией Дональда Трампа, если экс-президент США победит на очередных выборах. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью изданию Le Monde.

«Если это Дональд Трамп, то моя команда поговорила с его командой, и я поговорил с ним. Еще раз повторю, сегодня мы не знаем, из чего будет состоять наш диалог», — заявил Зеленский.

В 2019 году в США разразился скандал вокруг переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, получивший название «Украинагейт». Тогда Трамп звонил Зеленскому и просил его возобновить следствие по делу против Джо Байдена, бывшего вице-президента США, в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи. Впоследствии содержание разговора достоянием общественности и причиной попытки импичмента Трампа.

До этого экономист Джеффри Сакс заявил, что итоги предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах значительно не повлияют на внешнеполитический курс Вашингтона.

Сакс также напомнил, что во время своего президентства Дональд Трамп не разрешил ни одного конфликта, а при действующем главе государства Джо Байдене ситуация только ухудшилась.

Ранее Харрис опередила Трампа в ряде колеблющихся штатов.