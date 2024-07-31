Адвокат заявил, что Яшина увезли из колонии

Бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом), осужденный на 8,5 года колонии общего режима по статье о дискредитации российской армии, переведен из колонии, где отбывал наказание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова.

«Могу подтвердить, что Яшина увезли из той колонии, где он содержался», — сказал он.

По словам Бирюкова, адвокат приезжала туда, ей сказал представитель управления ФСИН, что Яшин убыл в неизвестном направлении.

«По предполагаемому обмену, о котором сообщают СМИ, информации у нас нет», — добавил адвокат.

За последние дни из российских тюрем исчезли несколько российских оппозиционеров, антивоенных активистов, а также иностранцев. По словам правозащитников, это может быть признаком того, что обмен заключенными с Западом близок. Также стало известно, что из базы данных Федерального бюро тюрем США исчезла информация о некоторых заключенных с российским гражданством.

Ранее в Словении рассказали о готовящемся масштабном обмене между Западом и РФ.