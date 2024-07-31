Фирузе Керимовой дали высшую награду Дагестана

Глава Дагестана вручил Сергей Меликов вручил Фирузе Керимовой высшую награду региона — орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Об этом сообщает администрация главы республики в своем Telegram-канале.

Отмечается, что глава региона высоко оценил проведенную работу по реализации инвестиционного проекта «Алияк» в Сулейман-Стальском районе. Также он поблагодарил Керимову за активное участие в жизни республики.

«За 1,5 года пройден большой практический этап работы. Думаю, мы придем к лучшему проекту не только на Кавказе, но и в стране», — сказал Меликов.

Керимова поблагодарила руководство республики за поддержку, а команду проекта – за работу.

До этого Меликов заявил, что исламистский терроризм на протяжении 15 лет не давал Дагестану динамично развиваться. По его словам, в Дагестан не мог прийти нормальный бизнес, в Дагестане не могли развиваться предприятия, которые динамично развивались в других регионах.

Ранее Меликов выразил солидарность с Кадыровым.