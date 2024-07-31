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Помилованный немец поблагодарил Лукашенко

Помилованный гражданин Германии Кригер выразил благодарность Лукашенко

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Reuters

Гражданин Германии Рико Кригер выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который помиловал его. Телеканал ОНТ опубликовал кадры с немцем, которому сообщили о решении белорусского лидера помиловать его.

«Спасибо господину Лукашенко. Спасибо за то, что вы меня простили. Спасибо за то, что вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью. Большое спасибо», — сказал Кригер, расплакавшись.

В видеоматериале также показано, что с гражданина ФРГ сняли наручники. На вопрос, как он себя чувствует, немец ответил: «Гораздо лучше».
Его попросили расписаться и поставить дату в документе, свидетельствующем об ознакомлении с принятым решением.

«Я невероятно счастлив, у меня даже руки трясутся, и я не могу писать», — заявил Кригер.

Он также назвал этот момент «самым лучшим» в его жизни.

30 июля стало известно, что президент Белоруссии подписал документ о помиловании Кригера, осужденного в республике за терроризм и приговоренного к высшей мере наказания.

Немец сам обратился к Лукашенко с прошением о помиловании. Его обвиняли по шести статьям УК Белоруссии, в их числе — наемничество и терроризм. По версии следствия, мужчина был членом полка имени Кастуся Калиновского — группы белорусских наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины, однако в самом полку это отрицают. По данным правозащитников, в постановлении суда речь также идет о «совершении взрыва», однако неизвестно, какого именно.

Ранее Кригер признался в работе на Службу безопасности Украины.

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