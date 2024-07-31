В Иране считают, что Запад хочет эскалации на Ближнем Востоке

Террористический акт в Тегеране показал стремление Запада к эскалации на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

Джалили отметил, что на этом фоне Россия проявила себя достойным образом, осудив действия Израиля.

«Мы были свидетелями того, что Министерство иностранных дел России и российские должностные лица осудили такие действия, и мы ожидаем, что исламские и независимые страны также осудят этот террористический акт», — заявил Джалали.

До этого Иран запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также ударов Израиля по Бейруту.

Хания погиб утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политбюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. Но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель погибли.

Ранее Иран обвинил Израиль в попытке отвлечь мир от ситуации в Газе.