Иран потребовал созвать Совбез ООН из-за убийства Хании и ударов Израиля по Ливану

Иран запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также ударов Израиля по Бейруту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, направленном России, которая в июля председательствует в Совбезе ООН.

В его тексте говорится, что Тегеран призывает СБ ООН «резко и безоговорочно осудить эти акты агрессии и террористические атаки» Израиля на территориальную целостность и суверенитет Ирана, а также «недавние акты агрессии» против территориальной целостности и суверенитета Ливана и Сирии, «провести экстренное заседание для того, чтобы дать ответ на израильскую агрессию и террористические атаки, совершенные в Иране и [Ближневосточном] регионе».

Хания погиб утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политбюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. Но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель погибли.

30 июля Армия обороны Израиля нанесла удар по району в Бейруте, где, как утверждают в ЦАХАЛ, находился один из командиров вооруженных формирований ливанского шиитского движения «Хезболла».

Позже высокопоставленный источник в движении сообщил РИА Новости, что Израиль предпринял неудачную попытку ликвидации одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы». По его словам, удары израильской армии имели целью ликвидацию командира «Хезболлы» Фуада Шукра. Однако попытка израильских военных окончилась провалом.

Ранее Иран обвинил Израиль в попытке отвлечь мир от ситуации в Газе.