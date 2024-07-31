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Посол Ирана заявил об уничтожении Израилем в Газе родственников главы политбюро ХАМАС

Посол Ирана в России Джалали: Израиль уничтожил в Газе 12 членов семьи Хании

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Mohamed Azakir/Reuters

Израильские войска ликвидировали в секторе Газа 12 родственников главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, комментируя убийство Хании, сообщает ТАСС.

По его словам, израильские военные во время «недавнего штурма целенаправленно уничтожили в Газе более 12 человек из числа членов семьи» главы политбюро ХАМАС, в том числе его детей и малолетних внуков.

Хания погиб утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политбюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель погибли. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Впоследствии ситуацию прокомментировал министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху. Он назвал ликвидацию Хании «правильным способом очистить мир».

Ранее иранские журналисты выяснили, что за снаряд попал в резиденцию Хании в Тегеране.

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