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Посол Палестины в РФ обвинил Израиль в убийстве Хании

Посол Палестины в России Нофаль заявил, что Аббас поговорил с руководством ХАМАС

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Hamas Chief Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер Палестины Махмуд Аббас переговорил с руководством ХАМАС после убийства главы политбюро движения Исмаила Хании и выступил за единство палестинцев. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, слова которого передает ТАСС.

«То, что случилось, — это большая катастрофа. И мы обвиняем в этом Израиль», — сказал посол.

По его словам, президент Палестины Махмуд Аббас говорил с руководством ХАМАС. Он официально объявил траур. Все школы и университеты будут закрыты. Это демонстрирует единство палестинцев, сказал посол.

До этого министерство иностранных дел Ирана заявило, что Израиль виновен в гибели Хании. Внешнеполитическое ведомство назвало инцидент терактом и нарушением Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Хания был убит утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политического бюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель погибли. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле осудили убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

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Гибель лидера ХАМАС
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