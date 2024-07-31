Стало известно, как результаты выборов повлияют на внешнюю политику США

Итоги предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах значительно не повлияют на внешнеполитический курс Вашингтона. Об этом заявил экономист Джеффри Сакс в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

По его словам, внешнеполитический курс основан на долгосрочной стратегии, которая была разработана аппаратом госбезопасности США, куда входят ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Пентагон, комитеты конгресса по обороне и ВПК. Сектор насчитывает триллионы долларов, в связи с чем президентские выборы вряд ли изменят внешнюю политику Вашингтона, считает экономист.

Сакс также напомнил, что во время своего президентства Дональд Трамп не разрешил ни одного конфликта, а при действующем главе государства Джо Байдене ситуация только ухудшилась. Камала Харрис, претендующая на пост президента, также не имеет опыта во внешней политике, отметил эксперт.

Ни один из кандидатов в президенты не способен изменить внешнюю политику страны, констатировал он. В то же время он выразил надежду, что аппарат госбезопасности США поймет, что трата триллионов долларов и миллионов людей на ведение военных действий были ошибкой.

До этого профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман предсказал победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах президента США, которые состоятся в ноябре.

Ранее Харрис опередила Трампа в ряде колеблющихся штатов.