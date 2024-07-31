Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине предъявили обвинения помощнику президента России

СБУ заочно предъявила обвинения помощнику президента и замглавы Минобороны РФ

close
100%
РИА «Новости»

Власти Украины заочно предъявили обвинения помощнику президента России, секретарю Государственного совета Алексею Дюмину и заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову за действия, направленные на выполнение спецоперации. Об этом сообщается в Службе безопасности Украины (СБУ).

Обвинения Евкурову связаны с обеспечением подготовки заключивших контракт военнослужащих российской армии, которые принимают участие в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине.

Дюмина обвинили в создании производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обучении специалистов по управлению беспилотниками и обеспечении военных нужд подразделений Вооруженных сил России.

26 июля СБУ заочно предъявила обвинения главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику в проведении мобилизации в регионе.

24 июня Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины заочно обвинили главу движения «Другая Украина», экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в якобы незаконной приватизации нефтепровода «Самара — Западное направление» в 2015 году.

11 июля сообщалось, что украинский суд заочно приговорил координатора николаевского подполья Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы.

Ранее СБУ задержала известного украинского историка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами