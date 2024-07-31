На Украине предъявили обвинения помощнику президента России

Власти Украины заочно предъявили обвинения помощнику президента России, секретарю Государственного совета Алексею Дюмину и заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову за действия, направленные на выполнение спецоперации. Об этом сообщается в Службе безопасности Украины (СБУ).

Обвинения Евкурову связаны с обеспечением подготовки заключивших контракт военнослужащих российской армии, которые принимают участие в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине.

Дюмина обвинили в создании производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обучении специалистов по управлению беспилотниками и обеспечении военных нужд подразделений Вооруженных сил России.

26 июля СБУ заочно предъявила обвинения главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику в проведении мобилизации в регионе.

24 июня Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины заочно обвинили главу движения «Другая Украина», экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в якобы незаконной приватизации нефтепровода «Самара — Западное направление» в 2015 году.

11 июля сообщалось, что украинский суд заочно приговорил координатора николаевского подполья Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы.

Ранее СБУ задержала известного украинского историка.