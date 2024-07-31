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Блинкен заявил о необходимости добиться прекращения огня в секторе Газа

Блинкен заявил, что США продолжат добиваться прекращения боевых действий в Газе

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Jacquelyn Martin/Reuters

Американское руководство продолжит работать над достижением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Дипломат принял участие в симпозиуме в Сингапуре. Мероприятие организовала Школа государственной политики имени Ли Куан Ю.

На встрече студенты попросили представителя Вашингтона прокомментировать ликвидацию главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. При этом Блинкен заявил, что не будет спекулировать на тему того, как это событие повлияет на дальнейший ход конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы этого не знаем. Но я знаю, что остается необходимость в прекращении огня, и что мы продолжим работать над этим каждый день», — добавил государственный секретарь.

Он уточнил, что боевые действия должны завершиться как можно скорее. Это важно для палестинского народа и для израильских заложников, взятых в плен членами ХАМАС.

Хании не стало утром 31 июля. Один из руководителей палестинского движения попал под ракетный обстрел, пока находился в Тегеране. Глава политического бюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана, чтобы поучаствовать в инаугурации нового президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Впоследствии руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал еврейскому государству суровое наказание. При этом в самом Израиле отказались брать на себя ответственность за случившееся.

Ранее в Кремле осудили удар Израиля по столице Ирана.

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