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В Финляндии оценили возможность открытия КПП на границе с РФ

Премьер Финляндии Орпо назвал невозможным открытие КПП на границе с РФ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Правительство Финляндии не будет открывать контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией в качестве эксперимента по притоку беженцев. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью газете Helsingin Sanomat.

Премьеру предложили провести эксперимент, в ходе которого Финляндия должна была открыть КПП на границе с Россией, чтобы узнать, продолжится ли прибытие беженцев, или нет.

«С той информацией, которой мы располагаем на данный момент, есть риск, что если пункт пропуска будет открыт, Россия продолжит пропускать людей через границу нелегально. Тогда открыть их будет невозможно», — ответил премьер.

Во время беседы у Орпо спросили, при каких обстоятельствах возможно открытие КПП. В ответ премьер возложил ответственность на Россию.

До этого глава финского МВД Мари Рантанен заявила, что Финляндия может открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью. Она, по словам министра, постоянно оценивается компетентными властями.

Ранее русскоязычные жители Финляндии пожаловались из-за закрытия границы с РФ.

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