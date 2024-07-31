В США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Вашингтоне не знали о подготовке убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Его слова передает РИА Новости

Блинкен заявил, что США «не знали и не были причастны» к убийству одного из лидеров ХАМАС. Госсекретарь США также заявил, что «пока сложно сказать», повлияет ли убийство Хании на конфликт с Израилем, но США будут добиваться прекращения огня.

До этого в Иране объявили трехдневный траур в связи с убийством Хании. В свою очередь в кабмине Ирана сообщили, что правительство страны выражает соболезнования «угнетенному и сопротивляющемуся народу Палестины», а также членам семьи Хании.

Хания был убит утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политического бюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель погибли. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле осудили убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.