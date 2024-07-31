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Назван главный выгодоприобретатель ликвидации Хании

Al Jazeera: ликвидация лидера политбюро ХАМАС Хании выгодна Нетаньяху

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Abir Sultan

Ликвидация лидера политбюро палестинского движения ХАМАС может быть выгодна премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, поскольку такое развитие событий погружает регион в «хаос», что позволит ему сохранить свою власть. С такой оценкой в эфире телеканала Al Jazeera выступил профессор права юридического факультета Университета Колорадо Вади Саид.

«Это произошло на фоне большого количества сообщений о том, что израильские чиновники в сфере безопасности и военные были очень разочарованы, поскольку Нетаньяху лично, казалось, задерживал переговоры о прекращении огня и обмене пленными и прекращении ужасающего конфликта в Газе», — отметил Саид.

По словам эксперта, теперь премьер Израиля получает возможность отложить «день политической расплаты», поскольку регион погружается в «еще больший хаос и страдания».

До этого телеканал CNN сообщал, что ликвидация лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании усиливает риски полномасштабной войны на Ближнем Востоке, поскольку он был ключевым переговорщиком об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Ранее в Совфеде оценили последствия ликвидации лидера политбюро ХАМАС.

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