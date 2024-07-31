В МИД России заявили о подготовке США и Японии к масштабному конфликту

США и Япония под предлогом угроз со стороны России, Китая и КНДР готовятся к масштабному вооруженному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин, сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона внимательно следит за шагами Вашингтона и Токио по форсированному укреплению своего военно-политического альянса, которые они предпринимают в последнее время.

«Создается впечатление, что обе стороны, прикрываясь угрозами якобы исходящими от КНДР, Китая и России, вовсю развернули подготовку к масштабному вооруженному конфликту в АТР», — сказал дипломат.

Он также отметил, что РФ предпримет адекватные меры противодействия в ответ на провокационную деятельность Японии вблизи российских границ, которую она осуществляет совместно с Соединенными Штатами и другими странами.

«Соответствующая координация по данной проблематике проводится с китайскими и северокорейскими партнерами», — добавил Настасьин.

До этого сообщалось, что США создадут новое военное командование в Японии для укрепления связей в сфере безопасности.

Ранее в военных кругах Китая осудили действия США в АТР.