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Президент Ирана предупредил, что заставит пожалеть виновных в убийстве Хании

Президент Ирана Пезешкиан обещал заставить террористов пожалеть об убийстве Хании

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Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Иран заставит пожалеть виновных в убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, передает информационное агентство Tasnim.

По его словам, иранское государство «будет защищать свою территориальную целостность, достоинство и честь, заставив террористов-оккупантов пожалеть о своем трусливом поступке».

Хания погиб утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политического бюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель погибли. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Впоследствии ситуацию прокомментировал министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху. Он назвал ликвидацию Хании «правильным способом очистить мир».

Ранее иранские журналисты выяснили, что за снаряд попал в резиденцию Хании в Тегеране.

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