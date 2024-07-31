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Политолог: мир стоит на пороге войны западного конгломерата с Россией

Политолог Ярошенко: угроза войны западных стран с Россией очень реальна

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сценарий прямой конфронтации Запада с Россией реален, считает политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его мнению, в конфликт намерен вступить конгломерат стран, который будет стремиться не вовлекать в него Китай и Индию.

Так в беседе с Tsargrad.tv эксперт прокомментировал слова обозревателя Драголюба Боснича, который сообщил о переброске сотен тысяч солдат к границе с Россией в ходе подготовки Евросоюза во главе с Германией к вооруженному конфликту с Россией.

«Надо перестать думать, что сценарий прямой конфронтации с Западом нереален, и что там сильно хотят с нами дружить, и что там боятся войны, — это не так», — подчеркнул политолог.

Ярошенко напомнил, что у Германии есть план на случай нападения с востока, который предполагает, что немецкий главнокомандующий сможет принимать решения самостоятельно, отдельно от других членов НАТО. При этом речь идет не только о Германии — по мнению эксперта, в случае военного конфликта к ней примкнут и другие государства, которые объединятся в конгломерат.

О намерениях направить силы на развитие оборонного союза заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавил специалист. Все это, по его мнению, подтверждает, что мир стоит на пороге войны.

«Запад пока хочет воевать только против России и будет делать все, чтобы страны большие, типа Китая и Индии, держали нейтралитет. Но — очень серьезная угроза», — заключил политолог.

Напомним, Боснич в статье для портала InfoBRICS написал, что Берлин намерен перебросить порядка 800 тыс. солдат НАТО в Восточную Европу. Там военные будут якобы противодействовать «российской угрозе». Он подчеркнул, что ЕС постепенно превращается в военный альянс, настроенный на конфликт с Россией.

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