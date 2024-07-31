Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блокирование Киевом поставок российской нефти назвали шантажом

МИД: Киев шантажирует Венгрию и Словакию путем блокировки поставок нефти из РФ

close
100%
Sergei Karpukhin/Reuters

Блокирование Украиной поставок российской нефти в Венгрию и Словакию является шантажом и показывает ее недоговороспособность. Об этом заявил заместитель директора информации и печати МИД России Андрей Настасьин, слова которого передает ТАСС.

«Решение режима [Владимира] Зеленского о прекращении транспортировки нефти в Венгрию и Словакию лишний раз свидетельствует о недоговороспособности Киева и его склонности к тривиальному шантажу», — заявил дипломат.

Накануне представители Венгрии, России и Словакии провели телефонные переговоры по поводу приостановки Украиной транзита нефти из России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС и подчеркнул, что Будапешт рассматривает «возможные правовые и технические решения», чтобы гарантировать стабильность нефтеснабжения, несмотря на введенные ограничения.

Перед этим глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Киев шантажирует Венгрию и Словакию, используя транзит российской нефти в качестве рычага давления.

В ответ советник украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что приостановка транзита нефти не является шантажом, а указанные страны не способствуют мирному процессу на Украине и настаивают только на уступках со стороны России.

Ранее Украина назвала условие для разрешения вопроса с транзитом нефти в Словакию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами