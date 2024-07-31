Блокирование Киевом поставок российской нефти назвали шантажом

Блокирование Украиной поставок российской нефти в Венгрию и Словакию является шантажом и показывает ее недоговороспособность. Об этом заявил заместитель директора информации и печати МИД России Андрей Настасьин, слова которого передает ТАСС.

«Решение режима [Владимира] Зеленского о прекращении транспортировки нефти в Венгрию и Словакию лишний раз свидетельствует о недоговороспособности Киева и его склонности к тривиальному шантажу», — заявил дипломат.

Накануне представители Венгрии, России и Словакии провели телефонные переговоры по поводу приостановки Украиной транзита нефти из России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС и подчеркнул, что Будапешт рассматривает «возможные правовые и технические решения», чтобы гарантировать стабильность нефтеснабжения, несмотря на введенные ограничения.

Перед этим глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Киев шантажирует Венгрию и Словакию, используя транзит российской нефти в качестве рычага давления.

В ответ советник украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что приостановка транзита нефти не является шантажом, а указанные страны не способствуют мирному процессу на Украине и настаивают только на уступках со стороны России.

Ранее Украина назвала условие для разрешения вопроса с транзитом нефти в Словакию.