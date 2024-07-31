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Пекин выразил Токио сильное недовольство после заявлений о КНР

МИД КНР выразил сильное недовольство Японии из-за заявлений Токио про Пекин

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Depositphotos

Директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзинсун выразил серьезную озабоченность и недовольство из-за негативных заявлений Японии в отношении Китая на встречах с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел Китая.

Отмечается, что свои претензии китайский дипломат выразил главному министру посольства Японии в Китае Екоти Акире.

«Нападки Японии, очерняющие Китай, противоречат ее заявлениям о продвижении двусторонних стратегических взаимовыгодных отношений», — отметил Лю Цзинсун.

Он призвал Токио прекратить делать безответственные замечания, касающиеся внутренних дел Китая.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что США создадут новое военное командование в Японии для укрепления связей в сфере безопасности.

Военные базы и другие объекты военной инфраструктуры США существуют на территории Японии со времени окончания Второй мировой войны. В составе сил и войск США в Японии проходят службу примерно 47 тыс. военнослужащих. Штаб-квартира находится на базе Йокота, расположенной в 30 км западнее Токио.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

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