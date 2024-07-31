В ХАМАС заявили, что ликвидация Хании была согласована с США

Ответственность за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании лежит на Израиле и Соединенных Штатах, поскольку акция была согласована с Вашингтоном. Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель палестинского движения в Ливане Махмуд Тах.

По его словам, ликвидация Исмаила Хании стала «трусливым актом», который был реализован после получения «зеленого света» из Соединенных Штатов. Тах подчеркнул, что ХАМАС возлагает за это ответственность на администрации Израиля и США.

Хания был ликвидирован в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. ХАМАС подтвердил подобное развитие событий. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, результаты расследования будут объявлены позже.

До этого телеканал CNN сообщал, что ликвидация лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании усиливает риски полномасштабной войны на Ближнем Востоке, поскольку он был ключевым переговорщиком об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Ранее стал известен главный выгодоприобретатель ликвидации Хании.